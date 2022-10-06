Ege'de düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 16 kişi öldü Güncel Haberler Midilli Adası açıklarında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu, 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Midilli Adası açıklarında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin batması sonucu, 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, batan teknede yaklaşık 40 düzensiz göçmen bulunuyordu. Hayatını kaybeden 16 kişinin Afrika kökenli genç kadınlar olduğu bildirilen haberde, kurtarılan 9 düzensiz göçmenin Midilli Devlet Hastanesine götürüldüğü kaydedildi. Kayıp yaklaşık 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan Güncel Haberler

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