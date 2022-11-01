Ege'de 9 göçmen kurtarıldı, yaklaşık 60 kişi kayıp

Yunan sahil güvenlik birimleri sabah saatlerinde Ege Denizi'nde batan bir göçmen teknesinde bulunanları kurtarmak için operasyon başlattı.Olayda onlarca kişinin hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor.Ege Denizi'nde bir sığınmacı teknesinin battığı haberini alan Yunan sahil güvenliği, sabah saatlerinde arama kurtarma operasyonu başlattı. Teknenin Evia ile Andros adaları arasındaki Kafirea Boğazı'nda alabora olduğu ve battığı öğrenildi. Yunan sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı resmi açıklamaya göre operasyon, tekneden 112'ye imdat sinyali gönderilmesi üzerine başlatıldı. Sahil güvenlik sözcüsü Nikos Kokkalas, Yunan devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada şimdiye kadar, kendi çabasıyla kayalıklara ulaşan dokuz kişinin kurtarıldığını söyledi. Kurtarılan kişilerin Afhanistan, İran ve Mısır kökenli olduğunu belirten Kokkalas, teknede bulunan sığınmacıların sayısının kendilerine 68 olarak bildirildiğini aktardı. Sığınmacı teknesinin İzmir'den denize açıldığı belirtiliyor.

Şiddetli rüzgarlar çalışmaları zorlaştırıyor

Arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter, bir sahil güvenlik botu ve yakınlardaki iki tekne katılıyor. Ancak bölgede hızı saatte 60 kilometreye varan şiddetli rüzgarlar nedeniyle çalışmaların zorlukla yürütüldüğü ifade ediliyor.

Yunan sahil güvenlik birimleri pazartesi gününden beri de Sisam adası yakınlarında bir arama kurtarma operasyonu sürüyor. Sığınmacıları taşıyan şişme botun batması üzerine yaşanan trajedide sekiz sığınmacı halen kayıp. Dört kişinin ise kurtarıldığı açıklandı. Buradaki arama kurtarma çalışmalarına ise bir sahil güvenlik helikopteri, bir devriye teknesi, Avrupa sınır koruma ajansı Frontex'e ait bir gemi ve yakınlarda bulunan iki tekne katılıyor.

AP,dpa / EC,ET