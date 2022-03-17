Ege Bölgesi'nde yetişen 380 üzüm çeşidi kimlik kazandı

MANİSA (DHA) - MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü iş birliğiyle dünya ihracatında önemli paya sahip olan ve Ege Bölgesi'nde yetişen 380 üzüm çeşidine, DNA sekanslama yöntemiyle kimlik çıkarıldı. Ege Bölgesi'ndeki asma gen kaynakları, uluslararası platformda da koruma altına alınırken, çeşitlerin Türkiye'ye ait olduğu kanıtlandı.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü iş birliğiyle üzüm çeşitlerinin kaybolma riski ile genetik erozyona uğramalarına karşı çalışma yürütüldü. 2 yıllık çalışmanın ardından Ege Bölgesi'nde yetiştirilen ve ihracatta önemli paya sahip olan üzüm çeşitlerine, dünyada kabul gören DNA sekanslama yöntemiyle gen analizi yapıldı. 380 üzüm çeşidine kimlik çıkarılırken, uluslararası platformda da koruma altına alındı.

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