Ege Bölgesi'nde Yarın Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yağışların saat 21.00'e kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık Perşembe gününden itibaren Ege kıyılarında etkili olması beklenen sağanak yağış için uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

"21.12.2023 Perşembe günü Ege kıyılarında etkili olacak sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla il geneli ile Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m2); Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"