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Ege Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ege Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Aydın, Konya, Isparta, Burdur, Muğla ve Antalya'da kuvvetli yağış beklediğini açıkladı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bazı bölgelerde aşırı şiddetli olabileceği belirtiliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, yarın İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Aydın, Konya, Isparta, Burdur, Muğla ve Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli; Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli; yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; yarın ilk saatlerden itibaren Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların şiddetli ve yer yer aşırı şiddetli; Antalya il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli, Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde de şiddetli, yer yer aşırı şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, yağışların; başta Konya-Antalya karayolu Alacabel geçidi olmak üzere bin 300-bin 400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağını bildirdi.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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