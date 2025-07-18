Ege Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

EGE Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, yarından itibaren mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren Ege Bölgesi genelinde 5 ila 8 derece artmasının beklendiği açıklandı. Kent merkezlerinde 19- 25 Temmuz tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 40, Aydın'da 44, Manisa'da 43, Balıkesir'de 38 ve Çanakkale'de 39 santigrat derece olmasının beklendiği duyuruldu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak zamanı olan 11.00-16.00 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.