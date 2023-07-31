Ege Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları Artacak

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek, orta ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, kuzey kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi. İl merkezlerinde görülecek hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos tarihleri arasında İzmir'de 34-36, Aydın'da 39-42, Çanakkale'de 32-38, Balıkesir'de 32-39 ve Manisa'da 37-42 derece olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.