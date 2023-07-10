Ege Bölgesi'nde Hava Sıcaklıkları Artacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege bölgesindeki 5 şehirde hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİ 2. Bölge Müdürlüğü'nce, Ege bölgesindeki 5 şehirde hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları, günün en sıcak saatleri olan 11.00- 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi. İllere göre beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle; İzmir 36-40, Aydın 37-44, Çanakkale 36-39, Balıkesir 33-40, Manisa ise 37-43 derece.Meteoroloji yetkilileri öte yandan, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları, günün en sıcak saatleri olan 11.00- 16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkta dışarı çıkmayıp, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.