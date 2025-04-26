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Ege Bölgesi'nde Fırtına Uyarısı

Ege Bölgesi'nde Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji, Ege Bölgesi'nin kuzeyinde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını açıkladı. Rüzgarın 50-75 km/saat hızla eseceği belirtiliyor.

METEOROLOJİ, Ege Bölgesi'nin kuzeyinde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü tarafından, kuzey Ege'de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ve fırtınanın, çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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