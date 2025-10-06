Haberler

Ege Bölgesi İçin Turuncu Kodlu Sağanak Uyarısı

Ege Bölgesi İçin Turuncu Kodlu Sağanak Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Muğla, Aydın ve İzmir için çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı uyarısında bulundu. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muğla, Aydın ve İzmir için 'turuncu' kodlu çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 7 Ekim Salı günü Ege Bölgesi'nde kuvvetli; Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli, Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nin batısında; yarından itibaren Sakarya ve Bilecik dışında Marmara Bölgesi'nde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Milor'dan özel okul ücretlerine mizahi tepki

Oğlunu özel okula veren ünlü şefin isyanı: Derslere bu isimler girsin
Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili

Son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.