Ege Bölgesi için 'sıcaklık artışı' uyarısı - Haberler

Ege Bölgesi için 'sıcaklık artışı' uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.
METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ege Bölgesi genelinde hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde (gece sıcaklıklarının 4 ila 6 derece, gündüz sıcaklıklarının 8 ila 12 derece) seyretmesinin beklendiği kaydedildi. İl merkezlerinde bu hafta içinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 27-31 Mayıs'ta şöyle olması bekleniyor:"İzmir 21/34, 22/34, 21/37, 19/32, 18/32Aydın 21/38, 21/39, 21/40, 19/32, 18/36Balıkesir 15/33, 15/34, 16/37, 16/33, 15/33Çanakkale 18/32 19/30 19/32 19/27 17/31
Manisa 20/37 20/37 21/39 18/34 18/36"
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