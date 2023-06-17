Ege Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.