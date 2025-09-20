EfVET Yönetim Kurulu Manavgat'ta Toplandı

Avrupa Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Forumu (EfVET) Yönetim Kurulu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araya geldi.

Manavgat'ta bir otelde düzenlenen toplantıda, yeni EfVET yürütme yönetim ekibinin seçimi, ulusal kurul temsilcilerinin raporları ve 2025-2026 EfVET konferans hazırlıkları ele alındı.

EfVET Başkanı James Calleja, AA muhabirine, mesleki eğitimin öğrenciler için ilk tercih olmayı hak ettiğini belirterek, Türk eğitimcileri EfVET'e katılmaya davet etti.

EfVET Türkiye Temsilcisi Onur Arslan ise 2026'da Antalya'da düzenlenecek konferans için büyük hazırlık içinde olduklarını ve Türkiye'deki mesleki eğitimin Avrupa'daki görünürlüğünü artırmak istediklerini söyledi.

Arslan, gelecek yıl 53 ülkeden 700'e yakın mesleki ve teknik okulu Türkiye'ye davet etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, 20 ülkeden üst düzey yönetim kurulu üyesi katıldı.