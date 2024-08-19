Efteni Gölü, doğa ve kuş gözlemcilerini hayran bırakıyor

DÜZCE'de 154 kuş türüne ev sahipliği yapan ve birçok endemik bitki türüyle doğanın farklı renkleri barındıran Efteni Gölü, ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Efteni Gölü, Türkiye'nin ender görülen kuş türlerinin de uğrak noktası. 154 kuş türüne ev sahipliği yapan, yaban hayatı ve birçok endemik bitki türünü barındıran göl, flora ve fauna yapısı ile doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Gölün üzerinde süzülen yeşilin çeşitli tonlarıyla birleşen nilüferler de bölgeye gelen tatilcilerin ilgisini çekiyor. Doğa tutkunları ile kuş gözlemcilerinin de uğrak noktası olan Efteni Gölü, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.