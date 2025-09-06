Haberler

Eflani'deki Trafik Kazasında Can Kaybı 4'e Yükseldi

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Eflani-Kastamonu Daday kara yolu, Kababayır mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü M.O. (43) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

4 Eylül'de M.O. yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 19 DU 827 plakalı otomobil çarpışmış, sürücü Y.Y. (44) ile aynı otomobildeki Z.Y. (64) ve Z.Y'nin (16) hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan 19 DU 827 plakalı otomobildeki H.Y. (18) ile diğer otomobildeki M.O. (43), N.O. (39), Ö.F.O. (10) ve Y.O. (15) çevredeki hastanelere kaldırılmış, cenazeler ise olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderilmişti.

