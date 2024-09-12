Eflani'deki Kadıköy Göleti'nde Vana Değişimi Yapıldı
Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan Kadıköy Göleti'nde sulama amacıyla kullanılan vanaların değişimi için çalışma başlatıldı. Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, su seviyesi düşürülerek vanalar yenilendi. Vana değişimi sırasında gölet dronla görüntülendi.
Karabük'ün Eflani ilçesindeki Kadıköy Göleti'nde sulama amacıyla kullanılan vanalar değiştirildi.
Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından gölette 1980'li yıllarda yapılan vanalarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Basıncın azaltılması için su seviyesi düşürülen gölette vanaların değişimi yapıldı.
Vana değişimi için su seviyesi azaltılan gölet dronla görüntülendi.