Eflani'de Ormanlık Alanda Karaca Görüntülendi
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda dolaşan karacayı kamerayla kaydetti. Görüntülerde karacanın ormanda yürüdüğü anlar yer alıyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde karacanın ormanlık alanda dolaşması kayıt altına alındı.
İlçedeki ormanlık alanın kenarında yürüyen karacayı fark eden bir kişi, o anları kamerayla kaydetti.
Görüntülerde, karacanın ormanlık alanda yürümesi ve bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel