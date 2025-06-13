Eflani'de Ormanlık Alanda Karaca Görüntülendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde karacanın ormanlık alanda dolaşması kayıt altına alındı.

İlçedeki ormanlık alanın kenarında yürüyen karacayı fark eden bir kişi, o anları kamerayla kaydetti.

Görüntülerde, karacanın ormanlık alanda yürümesi ve bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.