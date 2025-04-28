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Eflani'de Motosikletin Çarptığı Yaya ve Sürücü Yaralandı

Eflani'de Motosikletin Çarptığı Yaya ve Sürücü Yaralandı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde bir motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu hem yaya hem de sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yayının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

U.K. (22) idaresindeki 78 ABY 962 plakalı motosiklet, Candaroğulları Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ş'ye (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan M.Ş. ile motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan U.K. Eflani İlçe Devlet Hastanesi'ne, M.Ş. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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