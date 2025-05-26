Eflani'de Kurbanlık Hayvan Satışları Başladı

Eflani'de Kurbanlık Hayvan Satışları Başladı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde kurbanlık hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Üreticiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını alıcılara sunarken, vatandaşlar uygun fiyatlar için pazarlık yapıyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları devam ediyor.

Eflani Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik başladı.

Üreticiler tarafından yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor.

Besiciler kurbanlıklarını görücüye çıkarırken, vatandaşlar da uygun fiyatlı hayvanlar için sıkı pazarlıklar yapıyor.

Kaynak: AA / Muammer Ziya Cebecioğlu - Güncel
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