Eflani'de Kurbanlık Hayvan Satışları Başladı

Karabük'ün Eflani ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları devam ediyor.

Eflani Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik başladı.

Üreticiler tarafından yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor.

Besiciler kurbanlıklarını görücüye çıkarırken, vatandaşlar da uygun fiyatlı hayvanlar için sıkı pazarlıklar yapıyor.