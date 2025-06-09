Eflani'de Kurban Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Eflani'de Kurban Bayramı Etkinliği Düzenlendi
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Karabük'ün Eflani ilçesinde Ova Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Kurban Bayramı etkinliğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Etkinlikte çocuklar için oyun ve tiyatro gösterileri sahnelendi, ayrıca çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde Ova Dernekler Federasyonu tarafından Kurban Bayramı etkinliği düzenlendi.

Ovaşeyhler köyü Elekler Mahallesi'nde düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde, Safranbolu ve Eflani ilçesine bağlı 11 köyün sakinleri bir araya geldi.

Yaklaşık 3 bin kişi katıldığı etkinlikte çocuklar için oyun ve tiyatro gösterileri sahnelendi.

Etkinlikte 35 kişinin birincilik için mücadele ettiği yarışma ilgi gördü.

Etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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