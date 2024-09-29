Eflani'de Korkunç Olay: Ağabeyinin Eşini Vuran Kişi İntihar Etti
Karabük'ün Eflani ilçesinde, 80 yaşındaki Hüseyin Ortakcı, ağabeyinin eşi 72 yaşındaki Gülsiye Ortakcı'yı silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay sonrası sağlık ekipleri iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde, ağabeyinin eşini silahla öldüren kişi intihar etti.
Alpagut köyü Hıdırlı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ortakcı (80), henüz bilinmeyen nedenle evinde ağabeyinin eşi Gülsiye Ortakcı'yı (72) silahla vurdu.
Ortakcı, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, iki kişinin de öldüğünü belirledi.
Cenazeler, incelemenin ardından Eflani İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.