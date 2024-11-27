Eflani'de Kar Yağışı Sonrası Binaların Çatısında Sarkıtlar Oluştu
Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışının ardından binaların çatılarında sarkıtlar oluştu. Okulların tatil edildiği ilçede soğuk hava etkisini artırdı.
Karla kaplı ilçedeki binaların çatılarında sarkıtlar oluştu
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışının ardından binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.
Pazartesi ve Salı günü okulların tatil edildiği Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında hissedildiği ilçede, soğuk hava özellikle yüksek kesimlerde daha fazla etkisini gösteriyor.
Beyaz örtüyle kaplı ilçedeki binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.