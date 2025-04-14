Eflani'de Kar Yağışı Nedeniyle 10 Köy Yolu Kapatıldı
Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara yol açarak 10 köy yolunun kapanmasına sebep oldu. Valilik, kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışmalara devam ettiğini duyurdu.
Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar nedeniyle Eflani'de 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel