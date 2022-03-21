Eflani'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler

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Eflani'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Eflani'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük, kar, Güncel, Haberler

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