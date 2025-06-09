Eflani'de Hafif Ticari Araç Menfezden Düştü, Sürücü Yaralandı

Eflani'de Hafif Ticari Araç Menfezden Düştü, Sürücü Yaralandı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde, kontrollü bir şekilde seyir halinde olan hafif ticari araç menfezden düşerek kaza yaptı. Sürücü S.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde menfezden düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

S.Y. (28) idaresindeki 78 AAY 680 plakalı hafif ticari araç, Kocacık köyünde kontrolden çıkarak menfezden düştü. Kazada, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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