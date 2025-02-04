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Eflani'de Çiğdemler Erken Çiçek Açtı

Eflani'de Çiğdemler Erken Çiçek Açtı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde, baharın müjdecisi olan çiğdemler erken çiçek açarak doğayı renklendirmeye başladı. Göller köyünde 1100 rakımlı dağların yamaçlarında bulunan bu çiçekler, sarı rengiyle dikkat çekiyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı.

Ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan Türkiye'de ise genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, doğayı renklendirmeye başladı.

Eflani'nin Göller köyünde 1100 rakımlı dağların yamaçlarında bulunan çiğdemler erken çiçek açtı.

Sarı rengiyle doğanın yeşilinde ahenk oluşturan çiçekler, bölgeye gidenler tarafından fotoğraflanıyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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