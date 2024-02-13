Eflani'de çiğdemler çiçek açtı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

Ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan Türkiye'de ise genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, doğayı renklendirmeye başladı.

Eflani ilçesinin Göller köyünde 1100 rakımlı dağların yamaçlarında karların erimesinin ardından çiğdemler açtı.

Sarı rengiyle doğanın yeşilinde ahenk oluşturan çiçekler, bölgeye giden vatandaşlar tarafından fotoğraflanıyor.