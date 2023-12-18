Eflani'de Arıcılık Eğitimi Verilen Kadın ve Genç Çiftçilere Yeni Gelir Kapısı

Karabük'ün Eflani ilçesinde arıcılığın yaygınlaştırılması için hazırlanan projeyle, arıcılık eğitimi verilen kadın ve genç çiftçilere yeni gelir kapası kazandırılması hedefleniyor.

Eflani Belediyesinin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle arıcılığı yaygınlaştırmak, özellikle kadın ve genç çiftçilere iş imkanı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yeriştir" projesine başvuru yapan 100 kursiyere eğitimler verilmeye başlandı.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kaz eğitim çiftliğinin ardından ikinci projeyi uygulamaya koyduklarını anlattı.

Ertuğrul, 4 milyon 300 bin lira bütçeli projenin yüzde 75'inin BAKKA, geri kalanının da belediye bütçesinden karşılandığını belirterek, "Kursiyerlere teorik eğitim veriliyor. Çalışlar Mahallemizde örnek arılığımız var, orada da yaz döneminde uygulamalı eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz. Küçük sanayi sitemizde ise bal analizini ve kalitesini araştırabileceğimiz laboratuvar oluşturduk. Ayrıca burada dolum ve paketleme tesisi birimimiz mevcut. Tarihi Taşhan altında da satış ofisimiz olacak." diye konuştu.

Eflani Belediyesi Veteriner Hekimi ve Proje Koordinatörü Zerrin Yılmaz, projede 18-34 yaş arasında kadın ve gençlerin aracılık alanındaki bilgi birikimlerini geliştireceği eğitimlerin düzenlendiğini anlattı.

Yılmaz, 2 yılda Eflani'de arıcılığın gelişmesini sağlamaya çalışacaklarını, kursu başarıyla tamamlayan 30 kursiyere arılı kovan hibe edeceklerini bildirdi.

Kursiyerlere eğitim veren Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Çadırcı, sıfırdan arıcılığı bütün detaylarıyla anlattıklarını katılımcı sayısının memnun edici olduğunu vurguladı.

Arıcılığa merakının bulunduğunu dile getiren 34 yaşındaki kursiyerlerden Zehra Taşalan, "Kurslarımız iyi gidiyor. Katılım çok güzel. Hocalarımızdan da gayet memnunuz. Kurs bitiminde kovan desteği olacağı söylendi. Bu da bizim için ayrı bir motivasyon oldu." ifadesini kullandı.

20 yaşındaki Gülbahar Yıldırım, babası gibi kendisi de arıcılıkla uğraşmak istediği için kursa başladığını kaydetti.

21 yaşındaki Emine Yıldırım ise arıcılıkla uğraşmayı sevdiğini, babasının yanında öğrendiklerinin üzerine ekleyerek arıcılıkta daha da ileriye gitmeyi istediğini dile getirdi.