Efkan Ala: Yeni Anayasa İhtiyacı Ertelenemez

Ala, NSosyal'deki hesabından 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"12 Eylül darbesinin antidemokratik mirasıyla şekillenen mevcut Anayasa, millet iradesini gölgeleyen, değişen dünya koşullarıyla ve toplumsal taleplerle örtüşmeyen bir yapıdadır. Bu Anayasa ile Türkiye, 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayamaz; Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçiremez. Bu nedenle; özgürlükleri önceleyen, katılımcılığı esas alan, sivil ve demokratik bir Anayasa yapmak artık ertelenemez bir sorumluluktur. Yeni Anayasa, ortak geleceğimizin teminatı olacaktır.

AK Parti olarak, bu sürecin kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, ayrıştırıcı değil birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü bir anlayışla yürütülmesini savunuyoruz. Amacımız; tüm toplumsal kesimleri kapsayan, milletin değerleriyle barışık bir Anayasa ortaya koymaktır. Milletin iradesini esas alan, hak ve özgürlükleri güvence altına alan, hukuk devletini güçlendiren yeni ve sivil bir Anayasa için irademiz tamdır. Türkiye Yüzyılı ancak milletin yazacağı yeni Anayasa ile inşa edilebilir."