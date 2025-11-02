Efkan Ala'nın Kardeşinin Eşi Faik Gürdal Kukul'un Cenazesi Defnedildi

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın kız kardeşi Leyla Kukul'un eşi Faik Gürdal Kukul'un cenazesi Zonguldak'ta defnedildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kukul'un (53) cenazesi, Karadeniz Ereğli ilçesi Balı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze Bozhane Camisi'ne götürüldü.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Efkan Ala ile Kukul'un aile ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve vatandaşlar katıldı.