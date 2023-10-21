Efkan Ala: Nasıl ki Davos'ta hadlerini bildirdiysek, bugün de aynı noktadayız (3)

'DEVLET KURALSIZ OLUR MU?'

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Mustafakemalpaşa ilçesinin ardından gittiği Karacabey ilçesinde de muhtarlarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Filistin'e yönelik saldırılara dikkat çeken Ala, İsrail'in bir devlet gibi davranmadığını, hastaneleri vurduğunu ve binlerce masum insanı öldürdüğünü belirterek, "Ülkeler, ordular savaşabilir. İnsanlığa ve kendisine saygısı olan bir ordu hastaneyi nasıl vurur? Bunu biz anlayamayız. Bu kadar alçak bir bombardımanı anlamak mümkün değil. Çocukların, mazlumların şehit edilmesi olacak iş değil. Bunu yapana devlet denir mi? Devlet kuralsız olur mu? Kural yoksa devlet olur mu? Biz onun için bütün dünyaya bunu anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),