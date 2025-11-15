Haberler

Efkan Ala, Filistin Devleti'nin 37. Yıl Dönümünü Kutladı

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutladı ve Filistin halkının haklı davasını savunacaklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümünü kutladı.

Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Dost ve kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
