Efkan Ala, Filistin Devleti'nin 37. Yıl Dönümünü Kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümünü kutladı.

Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Dost ve kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.