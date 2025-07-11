Efkan Ala'dan Srebrenitsa ve Gazze Mesajı: 'Unutmayacağız'

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Srebrenitsa Soykırımı'nı anarak, Gazze'deki duruma dikkat çekti ve unutmanın suçun mirasçısı olmak anlamına geldiğini vurguladı. Ala, 'Sustukça celladın bıçağı daha keskinleşir' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anarak, "Srebrenitsa'yı unutmadık çünkü unutanlar suçun mirasçısı olmuşlardır. Gazze'yi de unutmayacağız çünkü hatırlamak direnmektir. Susmayacağız çünkü sessizlik celladın en keskin bıçağıdır." ifadelerini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, Temmuz 1995'te Avrupa'nın ortasında, insanlığın gözlerinin içine baka baka binlerce Boşnak'ın hunharca katledildiğini belirtti.

"Toprak kana bulandı, gökyüzü utançla karardı, adaletin sesi susturuldu. ve dünya sustu. Gördü ve sustu. Şimdi aynı suskunluk, aynı kirli katliam senaryoları Gazze'de sahneleniyor." değerlendirmesinde bulunan Ala, şunları kaydetti:

"Bu kez sahne Orta Doğu, figüranlar farklı ama senaryo aynı. Sistematik imha, uluslararası çifte standart, hedef alınmış bir halkın varlığına yönelmiş acımasız bir yok ediş… Gazze, modern çağın vicdan testidir. Her yıkılan ev, yerle bir edilen okul, susturulan çocuk sesi… aslında birer çığlıktır. 'Küresel vicdan nerede?' ve her susan, her görmezden gelen, her 'ama' diyen bu cinayetin parçasıdır. Srebrenitsa'yı unutmadık çünkü unutanlar suçun mirasçısı olmuşlardır. Gazze'yi de unutmayacağız çünkü hatırlamak direnmektir. Susmayacağız çünkü sessizlik celladın en keskin bıçağıdır. Gelecek nesillere bu çağda bırakacağımız en büyük miras, küresel vicdanın sesini yükseltmek olacaktır."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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