Efkan Ala: "Chp'nin Parti İçi Kavgalarına Ayıracak Vaktimiz de Yok Niyetimiz De"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP lideri Özgür Özel'in TBMM'ye yürümesini eleştirerek, Cumhurbaşkanı'na yönelik sloganları reddetti ve CHP'yi parti içi kavgalarla vakit kaybetmemeye çağırdı.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'ye yürümesine ilişkin, "CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de" dedi.

Ala, paylaşımında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik sarfedilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de" dedi.

Kaynak: ANKA
