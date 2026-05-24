Efkan Ala: "Chp'nin Parti İçi Kavgalarına Ayıracak Vaktimiz de Yok Niyetimiz De"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Genel Merkez'den TBMM'ye yürümesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ala, paylaşımında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik sarfedilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de" dedi.

Kaynak: ANKA