AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Resmi açıklamalara rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düşürülen İHA konusundaki ifadeleri açıkça yalandır ve bu muhalefet anlayışı Türkiye'ye yakışmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

