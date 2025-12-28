Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düşürülen İHA ile ilgili yaptığı açıklamaların yalan olduğunu belirtti ve muhalefet anlayışını eleştirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Resmi açıklamalara rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düşürülen İHA konusundaki ifadeleri açıkça yalandır ve bu muhalefet anlayışı Türkiye'ye yakışmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Resmi açıklamalara rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düşürülen İHA konusundaki ifadeleri açıkça yalandır ve bu muhalefet anlayışı Türkiye'ye yakışmamaktadır."

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu
Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Erden Timur'un da olduğu zanlıların emniyet işlemleri sürüyor

Soruşturmada sıcak saatler! İşte adliyeye sevk edilecekleri tarih