Efkan Ala'dan Özgür Özel'e Sert Yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, devletin en yüksek makamına ve milletimizin iradesine karşı kullandığı seviyesiz, öfke yüklü ve edep sınırlarını aşan dil, milli iradeye karşı açık bir saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, devletin en yüksek makamına ve milletimizin iradesine karşı kullandığı seviyesiz, öfke yüklü ve edep sınırlarını aşan dil, milli iradeye karşı açık bir saygısızlıktır." ifadelerini kullanan Ala, bu tutumun siyasi bir çaresizliğin dışavurumu olduğunu belirtti.

Geçmişte vesayetin koridorlarında iktidar arayan CHP yönetiminin, şimdi de yabancı başkentlerde iktidar arayışına girdiğini aktaran Ala, şunları kaydetti:

"Kendi ülkesinin başarılarını görmezden gelip yabancı başkentlerin onayını arayan bir siyasetçinin ne milli duruşu olabilir ne de milletimize karşı samimiyeti. Ortada söz söylenecek bir durum varsa o da içine düştükleri siyasi sefalettir. Özgür Özel'in ağzından çıkan tehditler, aslında milletimizin tercihine, Türkiye'nin bağımsız duruşuna ve istikrarına yönelmiş bir saldırıdır. 'Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz, biz neşatın da gamın da rüzgarın görmüşüz.' Sizin tehditlerinizi kale almayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, milletimizin iradesiyle defalarca yetkilendirilmiş, Türkiye'yi küresel ölçekte saygın bir konuma taşımış bir liderdir. Ona yöneltilen bu saldırgan dil, her defasında milletimizin vicdan duvarına çarpacak ve tarih önünde, tıpkı diğer ucuz siyasi hamleler gibi değersiz bir yankıdan ibaret kalacaktır. Geçelim."