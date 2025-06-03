Efkan Ala'dan Numan Kurtulmuş'a Tebrik Mesajı

Efkan Ala'dan Numan Kurtulmuş'a Tebrik Mesajı
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u sosyal medya üzerinden tebrik etti ve Meclis'e hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u kutladı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen partimizin İstanbul Milletvekili Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, Meclisimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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