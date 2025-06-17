Efkan Ala'dan Muhalefete Eleştiriler

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Orta Doğu yangın yerine dönerken Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü çok taraflı liderler diplomasi ile Türkiye olarak; bölgesel ve küresel etki alanını genişletiyor ve yeni bir stratejik paradigmanın inşası için çalışıyoruz. Türkiye'nin aktif dış politikasını kararlılıkla sürdürdüğü bu dönemde milletimiz; daha sorumlu bir muhalefet anlayışını hak etmektedir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, muhalefetin AK Parti'nin dış politikasına yönelik eleştirileriyle ilgili X hesabından açıklama yaptı. Ala, şunları kaydetti:

"CHP yönetimi dış politikada eski ezberleri tekrar ediyor. Ne bölgesel gelişmeleri okuyabiliyorlar ne de küresel dengeleri kavrayabiliyorlar. Jeopolitik öngörüden ve ulusal çıkar perspektifinden yoksun bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız.

Dış politikamıza ilişkin kendilerinden bir perspektif göremediğimiz gibi tüm dünyanın takdirini kazanan diplomasimizi sözüm ona eleştiriyorlar. Ortadoğu yangın yerine dönerken Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü çok taraflı liderler diplomasi ile Türkiye olarak; bölgesel ve küresel etki alanını genişletiyor ve yeni bir stratejik paradigmanın inşası için çalışıyoruz. Türkiye'nin aktif dış politikasını kararlılıkla sürdürdüğü bu dönemde milletimiz; daha sorumlu bir muhalefet anlayışını haketmektedir."