AK Parti Genel Başkanvekili Ala, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak MHP camiasına tebriklerini iletti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Türk siyasi hayatımızda önemli bir yere sahip olan Milliyetçi Hareket Partisinin 57. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, MHP camiasını, hayırlı olsun dileklerimle, tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
