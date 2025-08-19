Efkan Ala'dan Mete Tunçay İçin Başsağlığı Mesajı
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, vefat eden siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay için başsağlığı mesajı yayımladı. Ala, Tunçay'ın akademiye yaptığı katkıları ve öğrencilerini anarak, ailesine sabır diledi.
Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye siyaseti ve tarihi alanının duayen isimlerinden akademisyen, bilim insanı Prof. Dr. Mete Tunçay'ın vefatı şahsımı derinden üzmüştür. Akademik camiaya kazandırdığı değerli eserleri ve yetiştirdiği sayısız öğrenciyle tarih ve siyaset bilimi alanında silinmez izler bırakan hocamıza Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına ve tüm talebelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel