Efkan Ala'dan Kıbrıs Barış Harekatı Mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini destekleme ve koruma konusunda tereddüt göstermeyeceğini vurguladı.

Ala, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta barış ve istikrarı sağlayan 'Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Kıbrıs halkının güvenliği ve huzuru için gerçekleştirilen bu harekatla Ada'ya barış ve istikrar gelmiştir. Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini destekleme ve koruma konusunda tereddüt göstermeyeceğiz."