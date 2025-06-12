Efkan Ala'dan Hindistan'daki Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sonucunda yaşanan can kayıpları için taziye mesajı yayımladı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Hindistan'da yaşanan uçak kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Hindistan Havayolları'na ait bir uçağın Ahmedabad kentinden kalkış yaptığı esnada düşmesi sonucu yaşanan can kayıplarını üzüntüyle karşılıyor, Hindistan halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz."
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel