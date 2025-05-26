Efkan Ala'dan Gazze'deki Hava Saldırısına Sert Tepki

Efkan Ala'dan Gazze'deki Hava Saldırısına Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısını lanetleyerek, Netanyahu hükümetinin uygulamalarına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Netanyahu hükümetinin katliama doymak bilmez siyasetine son verme zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Netanyahu hükümetinin katliama doymak bilmez siyasetine son verme zamanı gelmiştir. Uluslararası toplumun bu konuda kararlı bir tutum sergilemesini bekliyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

Türkiye'nin sorunları kim çözer anketi! İlk sırada sürpriz var
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldüren babanın ifadesi kan dondurdu
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü

Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor

Ülkede her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle ölüyor
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Anayasa Mahkemesi'nin devlet memurları için 3600 ek gösterge şart kararı belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin memurlar için "Şart" kararı belli oldu
Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.