Efkan Ala'dan Gazze'deki Hava Saldırısına Sert Tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısını lanetleyerek, Netanyahu hükümetinin uygulamalarına son verilmesi gerektiğini vurguladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Netanyahu hükümetinin katliama doymak bilmez siyasetine son verme zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Netanyahu hükümetinin katliama doymak bilmez siyasetine son verme zamanı gelmiştir. Uluslararası toplumun bu konuda kararlı bir tutum sergilemesini bekliyoruz."
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel