Efkan Ala'dan Ferdi Zeyrek için Başsağlığı Mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in vefat haberini üzülerek öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.