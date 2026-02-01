Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Antalya'daki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Antalya'da meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar istedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Antalya'da meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Antalya'da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen elim bir kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

