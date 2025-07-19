Efkan Ala'dan Altan Öymen için Başsağlığı Mesajı

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Ala, Öymen'e rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ala, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanlarından, gazeteci, yazar ve siyasetçi Sayın Altan Öymen'in vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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