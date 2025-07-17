Efkan Ala, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile Görüştü

Efkan Ala, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile Görüştü
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile bir araya geldi.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile partimizin genel merkezinde bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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