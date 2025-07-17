Efkan Ala, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile Görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile bir araya geldi.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile partimizin genel merkezinde bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.