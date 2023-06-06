Efes Selçuk'ta çevrecilere ödül

Efes Selçuk Belediyesi'nin sosyal yaşam kartı Efeslim Kart ile en fazla atık toplayan üç çevreci ödüllendirildi. Kartlarına yüklenen puanlarla eğitime katkı sunan, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olan çevreciler, tüm Efes Selçuk halkını geri dönüştürülebilir atık toplamaya çağırdı.

Efes Selçuk Belediyesi'nin sosyal yaşam kartı Efeslim Kart ile en fazla atık toplayan üç çevreci ödüllendirildi. Kartlarına yüklenen puanlarla eğitime katkı sunan, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olan çevreciler, tüm Efes Selçuk halkını geri dönüştürülebilir atık toplamaya çağırdı.

Efes Selçuk Belediyesi'nin, "Dar Gelirliye Destek", Esnafa Can Suyu", "Çevreye Dost" ve "Eğitime Katkı" prensipleriyle hayata geçirdiği Efeslim Kart Projesi kapsamında son bir yılda Oya Altınel, Sabriye Şimşek ve Fatma Vergi Çekilmez en çok atık toplayan çevreci unvanı almaya hak kazandı.

Efeslim Kart ile geride kalan bir yıl içinde en çok atık toplayan üçüncü isim olan Fatma Vergi Çekilmez, "Efeslim Kart'ı belediyenin sosyal medya paylaşımlarından tanıdım. Biz ortak bir ev belirledik. Bu bizim evimiz oldu. Herkes atıklarını bize bıraktı. Biz de toplayıp belediyeye teslim ettik. Hem mutlu olduk hem çocuklarımızın eğitimine katkı sağladık" dedi.

Efes Selçuk'ta en çok atık toplayan bir diğer isim Sabriye Şimşek de eğitime destek olmak amacıyla geri dönüştürülebilir atık topladığını belirterek, "Öğretmenlik demek fedakarlık demek. Ben de çorbada tuzum olsun diye Efeslim Kart'a müracaat ettim. Dağlara gidip şişe topluyorum. Yardımıma devam ediyorum" diye konuştu.

Sokak hayvanlarını Efeslim Kart ile besleyen ve Efeslim Kart ile en çok atık toplayan kart sahibi Oya Altınel ise "Efeslim Kart'ı ilk kez eğitime destek olmak amacıyla kullandım. Daha sonra sokak hayvanlarına mama almak için kullanmaya başladım. Hem temizlik açısından hem de çevre açısından herkese tavsiye ediyorum" dedi.