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Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali 43. Kez Düzenlendi

Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali 43. Kez Düzenlendi
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İzmir'in Selçuk ilçesinde 43. kez gerçekleştirilen Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 120 devenin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, vatandaşlar deve güreşlerini izleyerek eğlenceli anlar yaşadı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen ve "Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı" olarak nitelendirilen Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali, 43. kez yapıldı.

Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı tarafından Pamucak Güreş Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 120 deve mücadele etti.

Alanı çevreleyen yamaçlar, soğuk havaya rağmen erken saatlerden itibaren deve güreşi meraklılarınca dolduruldu.

Programa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel vatandaşları selamladı.

Cemil Tugay, deve güreşleri geleneğinin geçmişten bugüne dek yaşatılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Güreşler öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, dua edildi.

Müsabakalar öncesinde sahipleri tarafından alanda dolaştırılan develer, yapılan eşleşmeler sonrasında rakipleriyle mücadele etti.

Güreşseverler, cazgırın manileriyle coştu, bazı vatandaşlar davul ve zurna ile çalınan türkülere eşlik etti. Alanda deve sucuğu, yöresel tarım ve el sanatları ürünlerinin satıldığı tezgahlar kuruldu. Güreşleri izleyenler piknik de yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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