Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Pamucak Gençlik Kampı başladı - Haberler

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Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Pamucak Gençlik Kampı başladı

Bültenler - Güncel
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Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Pamucak Gençlik Kampı başladı

Efes Selçuk Pamucak Sahili'nde düzenlenen kampta gençler ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Kentte yaşayan ve çevre ilçelerden gelen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kampta yer alan Survivor Parkuru ve etkinlik alanı gündüz saatlerinde tüm çocuk ve gençlere açıldı. Survivor Parkuru, ayak tenisi, plaj voleybolu, mini futbol ve tırmanma duvarının yer aldığı etkinliklere katılan çocuklar hem spor yapıp hem doyasıya eğlendiler.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de kampı ziyaret ederek katılan gençler ve çocuklarla bir araya geldi.

19- 20 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Pamucak Gençlik Kampı'nın ilk günü Başıbozuk Konseri ile sona erdi.

Bültenler / Güncel

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